Szép nyugdíjat kaphat Áder, ha visszavonul a köztársasági elnökség után

Nem sokkal fog elmaradni a neki szánt juttatás Angela Merkel német kancellár nyugdíjától.

A Blikk cikke szerint nem kell Áder János köztársasági elnöknek szégyenkeznie a hivatali távozását követően, mivel a juttatásai nem sokkal fognak elmaradni a szeptemberben visszavonuló német kancellár, Angela Merkel nyugdíjától. A kancellár nyugdíja ugyanis a német média pár napos hírei szerint 15 ezer euró (5,2 millió forint) körül várható.

Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita (középen) az államalapító Szent István király ünnepén tartott Szent Jobb-körmeneten a Szent István-bazilika előtt 2021. augusztus 20-án.

Fotó, címlapkép: MTI/Máthé Zoltán

Áder Jánosnak májusban fog lejárni a mandátuma, ráadásul ő az első köztársasági elnök, aki a nyugdíjkorhatár alatt, 63 évesen már a pihenésre koncentrálhat a teljes körű államfői fizetés mellett a cikk szerint.

Egy 2019-es törvénnyel gyakorlatilag a duplájára emelték a mindenkori államfő juttatásait, így a hivatalból való távozás után ez az összeg illeti meg Ádert is élete végéig – mutat rá a Blikk, amely szerint ez az összeg közel egy évtizeden keresztül havi bruttó 1,5 millió forint körül volt, de két éve már hozzávetőlegesen havi bruttó 3,6 millió forint lehet az összeg (a házelnököt megillető tiszteletdíj összegének 1,1-szerese).

Ez jövőre 4 millió forintra emelkedhet, és mivel a távozó államfő juttatásai megegyeznek a hivatali idő alatt kapottal, a lap szerint ennyi járhat Áder Jánosnak is.

"Az államfő 63 éves lesz, amikor mandátuma lejár, vagyis ekkor még nem jogosult nyugdíjra. A hatályos rendelkezések értelmében, ha eléri a nyugdíjkorhatárt és folyósítják számára a nyugdíjat, akkor a fent említett juttatásait ezzel az összeggel csökkentik, vagyis a végén a borítékban ugyanannyi marad"

- emeli ki a Blikk.

Ráadásul mivel Áder korábban EP-képviselő volt, azért külön nyugdíj jár neki, a négy évnyi képviselőségért a 8900 eurós (3,2 millió forint) fizetésének 14 százalékát, azaz olyan 430 ezer forintot kaphat havonta. Ezt a nyugdíjat az EP vonatkozó rendelkezései szerint ráadásul 63 éves kortól lehet kifizetni – vagyis összesen bruttó 4,4 milliós lehet majd Áder János nyugdíja, ami tényleg nem sokkal marad el Angela Merkelétől.

A Blikk szerint a leköszönő államfőnek rezidenciát is biztosítani kell (Schmitt Pál ezt például visszautasította), Ádernek a nevére 2019-ben került egy felerészben általa tulajdonolt II. kerületi 125 négyzetméteres lakás, amire 45 milliós hitelt vett fel. Az exelnöknek emellett maximum háromfős titkárság is jár, ehhez irodát is kaphat, valamint hivatali autó és sofőr is a "csomag" része, de egy bejárónőt is alkalmazhatnak.

A Blikk cikke szerint Áder János utódja a köztársasági elnöki poszton lapértesülések szerint Trócsányi László korábbi igazásgügyminiszter lehet, de korábban Kövér László neve is felmerült. A döntést legkésőbb jövő április első napjaiban meg kell hoznia a parlamentnek, amely akkor még a 2018-től működő és összetételű parlament lesz.

Forrás: blikk.hu