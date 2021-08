Tömeges telefonálási akciót tervez a kutyapárt a hajléktalanok ellen hergelő kormánypárti hecclap ellen

A Ripost7 hétfői, Demeter Márta ellenzéki képviselőnőt prostituáltként bemutató címlapja után ma a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) / Mediaworks egy másik terméke, a Metropol jelent meg nagy visszhangot kiváltó borítóval.

Fotó: Metropol

Az ezzel elsők között foglalkozó 168.hu etikátlannak nevezi a megjelent tartalmat, hergelést, uszítást emleget – írja a media1 nevű szakportál.

„Itt a nagy koldustérkép! Hol zaklatják a kéregetők a budapesti járókelőket?”

– ez áll a kormánypárti bulvárlap címoldalán méretes betűkkel.

Az anyagban rögtön meg is nevezik az állítólagos bűnöst, Budapest főpolgármesterét.

Mint a media1 írja, a Metropolnál szinte semmilyen tényellenőrzési munkát nem végeztek, az érintettek ellátását és érdekvédelmét ellátó szervezeteket nem kérdezték meg.

A 168.hu úgy értesült, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) „passzivistái” válaszul „tömeges betelefonálást” rendeznek majd a Metropol szerkesztőségébe, „hol zaklatnak minket a propagandisták” címmel.

A hajléktalanokkal nem csak a Metropol foglalkozik mostanában feltűnően hangsúlyosan, de a fele részben Vaszily Miklós érdekeltségébe került Index.hu is rengeteget publikál erről: a Metropolban megjelent bandával is foglalkoztak, de jelent meg írásuk arról is, hogy a Blaha Lujza tér a leggázabb hely Pesten. Maga a főszerkesztő, Fekete-Szalóky Zoltán jegyez egy publikációt „Távolról sem jó a közbiztonság Budapesten” címmel. Olyannyira igyekeznek napirenden tartani a témát, hogy volt, hogy címlapjukon napon belül egymás alatt 4-5 anyag is foglalkozott vele, nagy mértékben olvasói levelek olyan állításaira hagyatkozva, mi szerint az elmúlt másfél évben romlott el a helyzet.

Forrás: 168.hu/media1.hu

Címlapkép: Metropol