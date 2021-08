Orbán csúsztatott egy hatalmasat a Telex cikke szerint

A napokban sokak kaphattak levelet Orbán Viktor miniszterelnöktől, „Az oltás életet ment!” tárggyal. Maga a levél arról szól, hogy a magyar emberek sikerrel vették fel a harcot a járvánnyal, „együtt sikerült letörnünk a járvány harmadik hullámát, és az oltásoknak köszönhetően megmentettük sok ezer honfitársunk életét”.

Van azonban a levélben egy rész, amelyen megakadt a telex.hu munkatársainak a szeme:

„Magyarországon az Európai Unión belül elsőként oltottunk be a népesség felénél több embert két oltással, így nekünk állnak rendelkezésre a legmegbízhatóbb adataink arról, mennyire véd az oltás az újrafertőződéstől.”

Ez a nagyon specifikus mutató első hallásra kellően önkényesnek tűnik ahhoz, hogy valóban egy olyan kiragadott időpillanat lehessen, amikor ebben a konkrét mutatóban tényleg az élen álltunk.

Az Our World in Data adatai szerint a teljesen beoltottak lakosságarányában május 2-án, 21,5 százaléknál léptünk az élre az uniós országok között, Máltát megelőzve. Ez azonban mindössze két hétig, egész pontosan május 17-ig tartott, amikor Málta 28,7 százaléknál visszavette a vezetést – és azóta nem is adta át senkinek, jelenleg is ők állnak az élen.

Magyarország június 27-én került 50 százalék fölé 50,12 százalékkal, Málta akkor épp 60,53 százalékon állt.

