Rejtélyes sorozatgyilkosság feltételezett tettesét fogta el a rendőrség

Brutális sorozatelkövetőt lepleztek le a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) életvédelmi osztályának nyomozói. Felderítésük négy súlyos bűntény ügyében folytatott eljárás végére tett pontot.

Fotó: police.hu

A budapesti E. László (46) ellen folytatott alapeljárás egy tavaly augusztus 26-án hajnalban a XIII., Kámfor utcában történt emberölési kísérlet után indult – írják a rendőrség honlapján.

Halálos késszúrás ért egy 54 éves férfit, aki egy elhagyatott vasúti épület beugróhelyiségében húzódott meg. Bordatájékon szúrták meg, illetve a kezén is találtak vágástól eredő sérülést. A sértettet életveszélyes állapotban vitték kórházba a mentők.

– kezdte Szilvási Viktória főhadnagy, a BRFK életvédelmi osztályának főnyomozója.

Amikor kiderült, hogy a segítséget kérő férfi erőszak áldozata lett, megkezdték a vizsgálatot. A helyszínen rátaláltak a hajléktalan életmódot folytató E. Lászlóra, akinek a tisztánlátás érdekében kérdéseket tettek föl.

– A férfi elmondta, hogy ő is az áldozat mellett aludt, majd hirtelen arra ébredt, hogy valaki rádobja a fejére a takarót, a lábánál fogva megragadja, és arrébb húzza a földön. Azt állította, hogy elkezdték rugdosni, közben pedig hallotta a késszúrást elszenvedő hálótársát segítségért kiáltozni. Amikor a sértett jobban lett, őt is meghallgattuk a történtekről. Az áldozat már lényegesen másképp adta elő a történetet. Emlékezett arra, hogy E. László állt az ágya mellett, majd késsel a kezében hirtelen ráugrott, és először a védekezésre felemelt karját, majd törzse jobb oldalát is megszúrta. A sértettnek csupán annyi ereje maradt, hogy lerúgja magáról, kitámolyogjon az épületből, és szóljon valakinek. Beszereztünk egyéb bizonyítékot is, ami cáfolja E. László vallomását. Lefoglaltunk egy kamerafelvételt, melyen látszik a Szent László és a Kámfor utca kereszteződése nem sokkal az események bekövetkezése után. Láttuk a képsorokon, ahogy E. László kijön az épületből, és a kezében tart valamit, amit a fűben megtöröl. Ezután egy fa felé ballagott, és hirtelen megcsillant a kezében egy tárgy. Feltételeztük, hogy az volt a támadó eszközként használt kés, ezt a genetikai szakértői vizsgálat is megerősítette. Találtak rajta vérnyomokat, amik a sértettől származtak. A kést a fa tövébe rejtette, amit később meg is találtunk. Az emberölési kísérlet miatt indított nyomozásban a bíróság augusztus 28-án elrendelte E. László letartóztatását