Így égeti a pénzünket a kormány – halomban rozsdásodnak a Sámándob maradványai

Egy halom rozsdásodásnak indult vas egy karcagi kisvállalkozás udvarán- ennyi maradt a milánói Sámándobból – olvasható Hadházy Ákos közösségi oldalán.



Fotó: Facebook / Hadházy

A magyar állam továbbra is harcban áll a Sámándob maradványaival. Eredetileg a 2015-ös milánói világkiállítás magyar pavilonja volt, de azóta is emészti a közpénzt a Sámándob – írja a 444.hu.

Az eredetileg kalkulált 500 millió helyett kétmilliárdból hozták össze az építményt. Később a hazaszállításra is elment 650 millió.

A Sámándobért felelős Szőcs Géza 2015-ben 5-6 milliárd forintra saccolta az expo teljes költségeit a hazaszállítással együtt.

A halom vasat 30 kamion hozta haza kaminononként másfél millióért. A pavilon nagy részét adó faanyagot viszont kint hagyták, mert elrohadt. A milánói világkiállítás sámándobjára annak idején is sok milliárdot költöttek el, de ami utána történik vele, az talán jobban bemutatja az országunkat, mint maga a világkiállítás.

Az ”újra felépítésre” egyébként korábban is kiírtak egy közbeszerzést, akkor FELE ENNYIÉRT vállalták volna el, de az több volt, mint amennyi pénze volt rá a városnak. Most kaptak még rá a kormánytól, de most már dupla annyit dobolnak el a karcagi sámánok.