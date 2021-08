Meghalt az egyik leggazdagabb magyar

Elhunyt dr. Csebi Pogány Alajos, gyémántkereskedő, dunakiliti kastélytulajdonos, Magyarország egyik leggazdagabb embere – írja a Blikk.hu nyomán a Telex.hu.



A Blikk azt írja, a vállalkozó gyermekei közül kettő is drámai körülmények között hunyt el, egyik feleségét is elveszítette, így nem tudni, kire szállhatnak most a milliárdok.

Csebi Pogány Alajos könyvet is írt kalandos életéről, a kiadó írása szerint a férfi 1932. április 6-án született Dunakilitiben, apja elszegényedett nemes volt, anyját korán elvesztette. 1952-ben három társával Ausztriába disszidált, ahol öt évet volt különböző menekülttáborokban. A magyar forradalom hírére hazatért, és megsebesült Mosonmagyaróváron a határőrlaktanya előtti sortűzben.

1956-ban Ausztriából Belgiumba költözött. Megnősült, egy órás lányát vette feleségül. Három mesterséget tanul ki, az órást, a látszerészt és az ékszerészt. Az antwerpeni tőzsdén kezdett kereskedni, sikerrel, sokszor volt betörők célpontja, térdét többször is átlőtték. Felesége és lánya autóbalesetben meghalt.

Második házassága nem volt sikeres, de apósa, Lóránt Gyula révén jó barátságba került a magyar aranycsapat Nyugaton élő tagjaival. Felesége kívánságára Belgiumból Franciaországba költözött.

A nyolcvanas években hazalátogatott Magyarországra, Dunakilitin épített kastélyt golfpályával. Aztán újból megnősült, a műkincseiből Mosonmagyaróváron nyitott galériát. 2003-ban a 100 leggazdagabb magyar között az 58. helyen szerepelt a neve, amire közölte, hogy szerinte az első helyen kellett volna lennie. 2011-ben a fia öngyilkos lett.

