Itt vannak Orbánék luxusrepcsizésének újabb mellbevágó részletei, képbe kerül Novák Katalin is

Hadházy Ákos független parlamenti képviselő újabb részleteket hozott nyilvánosságra Orbán Viktor és családjának hihetetlen római kalandjairól. A bejegyzés lényegét így lehet összefoglalni: Orbán Viktor a köz tulajdonát a saját tulajdonának képzeli, és aszerint használja is.

Fotó: Facebook

- írja a független parlamenti képviselő.

Majd így folytatja: a repüléseket követő oldalon egyértelműen látszik, hogy a Rómából 11.48-kor felszálló, 607 lajstromjelű Falcon7X luxus jet az Adria fölött elérte a 30000 láb utazó magasságot. Majd rövidesen süllyedni kezdett és 12000 láb magasan 12.07-kor KIKAPCSOLTA A TRANSZPONDERT (JELADÓT). EZUTÁN 40 PERCCEL ZADART ELHAGYVA KAPCSOLTÁK BE ismét az azonosítást, majd 33000 lábig emelkedve utazott tovább Ferihegyre tartva, ahol 40 perc múlva már landoltak is.

- írja Hadházy.

A magasságvesztésnek és a jelentős időveszteségnek lehetne oka valamilyen műszaki oka is, de természetesen sokkal valószínűbb, hogy odafele Brac szigetén, visszafelé pedig Zadarban landolt egy villámgyors kitérőre a gép, hogy utasokat vegyen fel/tegyen le majd induljon azonnal tovább.

Hétfőn kérdéssel fordulok az Honvéd Utazási Irodához, hogy történt-e az úton repülési esemény, technikai hiba, ha nem, akkor mi volt az oka a kitérőknek. Azt is fontos tisztázni, hogy miért kapcsolták ki a pilóták a transzpondert (ezzel valamennyire veszélyeztetve a biztonságot is), utasította-e őket valaki erre. Továbbá természetesen rákérdezek, hogy kik voltak a repülőn és milyen célból. A római vendéglőben lefotózott miniszterelnöki család repülőútja enélkül is komoly kérdéseket vet fel. A "hivatalos út" célja enélkül is sántít.

A miniszterelnökség szerint ugyanis Orbán a katolikus törvényhozók konferenciájára utazott ki feleségével és gyerekeivel. Erről azonban a fotó nyilvánosságra hozása előtt semmit nem kommunikáltak. Ráadásul Novák Katalin fotózkodott a pápával, Orbánról azonban nem jelent meg fotó a kongresszusról. Orbánról egyetlen fotó jelent meg, ahol egy lépcsőn ülve beszélget Novák Katalinnal és egy kis olasz fasiszta párt vezetőjével. Ez a római családi kiruccanás így biztosan egy hungarikum.