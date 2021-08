Hétfőn sem tér vissza a nyár, de lesz napsütés elég

Délután egyre nagyobb területen válik gomolyfelhőssé az ég, többfelé várható zápor, zivatar – legnagyobb számban az ország középső harmadán. Éjszaka a kialakuló csapadékzóna fokozatosan a Dunától keletre fekvő területek fölé helyeződik át, a Dunántúlon lassanként felszakadozik, csökken a felhőzet.

Hétfőn a gomolyfelhők mellett általában mindenütt számíthatunk többórás napsütésre is, csak elvétve fordul elő zápor, zivatar. Ugyanakkor északkeleten tartósan borult maradhat az ég, arrafelé még délután is eshet. Emellett délután nyugat felől újabb felhősödés kezdődik, estefelé az eső is elered, amely éjfélig nagyjából a Duna vonaláig juthat el.

A nyugatias légmozgás többnyire mérsékelt marad, itt-ott azonban megélénkül, zivatar környezetében meg is erősödhet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 14 fok között alakul, de a kevésbé felhős tájakon 6, 9 fok is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 20 és 24 fok között várható, ugyanakkor az északkeleti megyékben kevéssel 20 fok alatt valószínű.

