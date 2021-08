Fideszes képviselő rokona vert meg idős ellenzéki aktivistákat Balmazújvárosban – állítja a Jobbik

A polgármester is megerősítette, hogy történtek atrocitások a hajdúsági városban.



Fotó: Facebook/Hegedűs Péter

Balmazújvárosban ma civil aktivistákat vertek meg, akik a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért, a Lehet Más a Politika, valamint a Momentum Mozgalom által támogatott civil jelöltnek, Hegedűs Péternek, a város polgármesterének gyűjtötték az ajánlásokat – írja közleményében a Jobbik.

A feltételezett elkövető az egyik fideszes önkormányzati képviselő családtagja. Ma több 70 év körüli embernek kellett szembesülni az orbáni gyűlöletpolitikával, átélni a kíméletlen inzultust

- közölték.

Azt is hozzáteszik, Orbán és "bűnbandája" tekinthető felbujtónak, és lehet ebben szerepe Bayer Zsoltnak is, aki saját műsorában azt mondta,

időszerű lenne már a fizikai erőszak az ellenzékkel szemben.

Hegedűs Péter, Balmazújváros polgármestere egy Facebook-oldalára feltöltött videóban beszélt az esetről. Ő is úgy értesült, hogy vasárnap többen is rátámadtak az aláírásgyűjtőire a Bocskai úti lakótelepen. Azt mondja, ennek volt előzménye a héten, amikor egyesek, különböző Facebook-bejegyzésekkel azt próbálták elhitetni az emberekkel, hogy ide más be nem teheti a lábát.

Forrás: OS, Facebook/Hegedűs Péter