Felhős és csapadékos idővel indul augusztus vége

Az ország keleti felén zivatarok is lehetnek, a nappali hőmérséklet északkeleten a 20 fokot sem éri el, máshol azért 24 fokig felkúszhat a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőn az északkeleti megyékben továbbra is erősen felhős időre, és időszakos esőre, záporra van kilátás. Másutt a gomolyfelhők mellett általában lehet számítani többórás napsütésre is, csak elvétve fordul elő zápor, zivatar. Délután nyugat felől újabb felhősödés kezdődik, és estefelé a Dunántúl északnyugati felén az eső is elered. A nyugatias szél megélénkül, zivatar környezetében meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 24 fok között várható, ugyanakkor az északkeleti megyékben kevéssel 20 fok alatt valószínű. Késő estére 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Hétfőre a meteorológiai szolgálat zivatarveszély miatt elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékre.

Hétfő éjjel nyugat felől az ország nagyobb részén erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan – nagyobb eséllyel a Dunántúlon és délen – eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet kedd hajnalban 9 és 14 fok között alakul.

Kedden az erőteljes gomolyfelhő-képződés és sok magasszintű felhő mellett általában csak rövidebb napos időszakokra számíthatunk. Nappal többfelé várható zápor, elszórtan zivatar. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a nyugati, délnyugati szél. A legmelegebb délutáni órákban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.

Forrás: met.hu