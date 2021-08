Szijjártó Dzsudzsákkal pózol, trágárságokkal, buzizással reagáltak a "rajongók"

A Ferencváros elleni 4-2-es vereség után még maradt egy kicsit barátkozni a Groupama Arénában Dzsudzsák Balázs.



Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A DVSC játékosa ugyanis egyik legnagyobb rajongójával, Szijjártó Péterrel találkozott.

A miniszter nem is annyira titkos vágya, hogy kedvence egyszer újra felhúzhatja a címeres mezt. Talán emelte kis most is Dzsudzsák teljesítményét: bár csapata kikapott, a kiváló középpályás két gólpasszt adott.

Szijjártó követői és ellendrukkerei között vegyes fogadtatásra talált a kép, volt, aki szívecskékkel fejezte ki rajongását, és számos támogató komment érkezett, de szép számmal akadtak olyanok, akik a két férfiú nemi orientációját is megkérdőjelezik. Utóbbiakból szemezgetünk néhányat:

1 megelhetesipolitikussar,2 megèlhetèsipolitikusseghnyalò! Pfujj! Had szeressek ehymast Na egymásra találtak a gyökerek. El ne felejtsd kiverni! Két selejt ha egymásra talál.! Szopkodjátok le egymás [email protected]át! Nagy szél lehetett,hogy igy összefújta a szemetet a szél.! Az lmbtq reklámozása tilos idehaza mert dühít minket! Akkor ez a két aktivista miért pózol a Szijjas oldalán?? Esküvőtök mikor lesz ?

Itt olvasható el az összes reakció:

