Zivataros lesz a kedd, a fél országra figyelmeztető előrejelzést adtak ki

Lesznek olyan országrészek, ahol a 20 fokot sem éri el a hőmérséklet a mai napon.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden a nap első felében több órára kisüt a nap, majd főleg az északi országrész felett megnövekszik a felhőzet. Reggel, kora délelőtt délkeleten megszűnő jelleggel eshet, majd egy újabb csapadékzóna vonul dél felé, amelyből eső, zápor, főleg északkeleten zivatar is várható. Többfelé megélénkül, északon meg is erősödik a nyugatias szél. Zivatar környezetében is lehetnek erős lökések. A csúcshőmérséklet többnyire 20 és 25 fok között várható, ugyanakkor az északi határ közelében néhol kevéssel 20 fok alatt valószínű. Késő estére 12 és 17 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A meteorológiai szolgálat keddre Komárom-Esztergom, Pest (benne Budapest), Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékre elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki zivatarveszély miatt.

Kedd éjjel az ország északi fele fölött többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de eső, zápor, egy-egy zivatar inkább csak az északkeleti harmadban fordulhat elő. Délen ugyanakkor jobbára gyengén felhős, csapadékmentes idő ígérkezik. Az északnyugati szél néhol élénk marad, egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A hőmérséklet szerda hajnalban 8 és 15 fok között alakul.

Szerdán felhőátvonulások várhatók, eleinte, illetve keleten estig több, délutántól a Dunántúlon már kevesebb felhővel. A nap első felében a Dunántúlon helyenként, a Dunától keletre szórványosan valószínű záporeső, a keleti, északkeleti megyékben egy-egy zivatar is kialakulhat. A nap második felében nyugaton már nem valószínű számottevő csapadék, de a késő délutáni, esti óráktól a keleti tájakon is egyre kevesebb helyen eshet. Nagy területen megerősödik az északnyugati szél. Az Észak-Dunántúlon és zivatar térségében viharos lökések is előfordulhatnak. A legmelegebb délutáni órákban 18, 23 fok várható.

Forrás: met.hu