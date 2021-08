Orbán levelet kapott Trumptól- felrobbant az internet

Arról mi is beszámoltunk, hogy Orbán Viktor a Fox News sztárműsorvezetőjének adott interjút a bevándorlásról, a muszlimokkal való keveredésről, az őt és Magyarországot ért jogtalan nyugati támadásokról és a nemzetközi baloldal által támogatott antiszemita ellenzéki összefogásról is beszélt, most azonban újra Amerikából érkezett a gratuláció!



Kép:Facebook

Most azonban nem is akárhonnan kapott gratuláló levelet, hanem egyenesen az USA-ból, egyenesen Donald Trumptól.

Orbán egészen egyszerűen egy mondattal kommentálta ezt a Facebook oldalán:

Thanks for watching.

- írta a képhez amelyen a levél szerepel.

Valószínűleg Orbán korábban már írhatott a volt amerikai elnöknek, Trump ugyanis úgy fogalmazott, hogy köszöni a levelet és a támogatást a magyar emberek nevében.

Trump kitért arra is, hogy hálás a magyar kormányfő barátságáért és azért, hogy Orbán továbbra is hajlandó harcolni a mindkettejük által nagyra becsült ideálokért:

a szabadságért, hazafias büszkeségért és a szabadságért.

A sorait pedig elég személybeszabottan zárta:

Melania és én a legjobbakat kívánjuk önnek, Anikónak és a gyönyörű családjának. Isten áldja önt és Magyarországot.

- fogalmazta meg a volt elnök.

Forrás: Facebook