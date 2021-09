50 milliárdos mentőöv kellene a kórházi adósságok rendezésére a beszállítók szerint

Négy miniszternek írtak már levelet a tarthatatlan helyzet miatt, választ egyelőre sehonnan sem kaptak.

Másfél éves csúcson van a kórházak összesített adósságállománya a legutóbbi adatok szerint – számolt be a portfolio.hu nyomán a hírről a hvg.hu.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A cégek egyre nehezebb helyzetben vannak, a kintlevőségek halmozódása, a koronavírus-válság mellett pedig egy új uniós rendelet is egyszerre sújtja a szektort. Emiatt küldtek az iparágat képviselő hazai szervezetek már négy miniszternek (pénzügy-, belügy-, emberi erőforráso minisztere, majd a Miniszterelnökségnek) is levelet a helyzet fenntarthatatlansága okán, ám választ egyelőre sehonnan sem kaptak.

A szervezetek szerint azonnali konszolidációra lenne szükség, egy 50 milliárd forintosra, de emellett vannak hosszabb távú javaslataik is. A cikk szerint tavaly kétszer is konszolidálta az állam a kórházak adósságát: egyszer év elején (akkor a 2019-ről áthúzódó adósságok lettek rendezve több tízmilliárdos értékben), majd 2020 végén is volt egy 45 milliárdos "mentőöv".

Ezek az összegek egy ideig alacsonyan tudták tartani az adósságokat, ám a felhalmozódás ismét beindult, az Államkincstár augusztusi adatai szerint július végére 46 milliárd forintra nőtt a kórházak, egészségügyi intézmények beszállítóik felé való tartozása, a növekedés több mint 4,6 milliárd forint volt az előző hónaphoz képest.

Forrás: portfolio.hu, hvg.hu