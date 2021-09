Közel 40 kilónyi amfetamin volt a csomagtartóban, amikor lecsaptak a rendőrök

97 millió forint értékűre saccolják a szakértők a lefoglalt szállítmány értékét. Az eset még tavaly történt, az ügy most jutott el a nyomozás végéig, most a vádemelés jöhet. A rajtaütés során elfogott két férfi bűnügyi felügyelet alatt állt az elmúlt időszakban.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a BRFK nyomozói akkor fogtak el két férfit, amikor azok el akartak indulni autóval, amelynek a csomagtartójában több mint 39 kilónyi amfetamin lapult. A rajtaütés még tavaly év elején történt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei felderítők segítségével egy Pest megyei ingatlannál.

Fotó: YouTube/police.hu/videórészlet

Az autóban fél kilós adagokra volt osztva a kábszer, a szakértők szerint a piaci értéke körülbelül 97 millió forint lehetett. A rendőrök kutatást tartottak az ingatlanban és több más helyzínen is, ahol további 5 kilónyi amfetamint, a kábszer előállításához használatos szereket, mobiltelefonokat, több százezer forintnyi készpénzt és egy luxusautót is lefoglaltak. A rendőrök 44 ezer adagnál is több kábszert foglaltak le végül.

"A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói a 44 éves T. Gábort és társát, a 48 éves S. Szabolcsot kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként, őket a rendőrök őrizetbe vették. Jelenleg mindketten bűnügyi felügyeletben vannak.

A BRFK vizsgálói a kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatott ügyben a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, a keletkezett iratokat megküldték az illetékes ügyészségnek"

- olvasható a közleményben.

Forrás: police.hu