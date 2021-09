Republikon: augusztusban esett a Fidesz támogatottsága

Nem sokat, csak egy százalékpontot a teljes népesség körében, de a Jobbik és a DK ezzel párhuzamosan erősödött egy kicsit. A pártválasztók körében már annál nagyobb volt a Fidesz esése. A felmérés szerint az ellenzéki összefogás már erősebb, mint a kormánypárt.

A Republikon Intézet 1000 fős, telefonos megkérdezéssel készült reprezentatív közvéleménykutatása szerint – melyet a Telex közölt – augusztusban a teljes népesség körében hónapok óta először egy százalékponttal esett a Fidesz népszerűsége, 35-ről 34 százalékra. Az adatok szerint a Demokratikus Koalíció (DK) és a Jobbik 1-1 százalékponttal erősödött a teljes népességben: a DK 12-ről 13 százalékra, míg a Jobbik 11-ről 12 százalékra.

Fotó: Illusztráció/Facebook/Orbán Viktor/videórészlet

A Momentum továbbra is 6 százalékon áll, az MSZP támogatottsága 5 százalékra esett 6 százalékról. A Párbeszéd, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) és a Mi Hazánk továbbra is 1 százalékos, az LMP pedig 1-ről 2 százalékra erősödött.

A bizonytalanok aránya augusztusban tovább csökkent, 26-ről 24 százalékra.

A pártválasztók körében három százalékpontot vesztett a Fidesz augusztusban, 48-ről 45 százalékra csökkent a támogatottsága. A DK és a Jobbik ebben a körben is 1-1 százalékot erősödött (DK: 17 %, Jobbik: 15 %). A Mommentum változatlanul 8 százalékon áll, az MSZP 8-ról 7 százalékra gyengült. A Párbeszéd továbbra is 2 százalékos, a Mi Hazánk továbbra is 1 százalékos, az LMP 1 százalékról 3-ra erősödött, az MKKP 2-ről 1-re csökkent a cikk szerint.

Az előválasztások miatt kampányhangulat van mind az ellenzéki, mind pedig a kormánypárti oldalon, az ellenzéki pártokra több figyelem jut, amely a népszerűségi adatokban is meglátszik valamennyire. A bizonytalanok számának folyamatos csökkenése is magyarázható a kampányüzemmel. A Republikon elemzése szerint az augusztus azért is figyelemre méltó, mert hónapok óta először csökkent a Fidesz támogatottsága mind a teljes népesség, mind pedig a biztos szavazók között. A DK és a jobbik továbbra is a két legerősebb ellenzéki párt, ez a miniszterelnök-jelöltek népszerűségéből is kimutatható.

A Republikon elemzése szerint augusztusban kis mértékben, de tovább erősödött az ellenzéki összefogás, a teljes népesség körében 39 százalékon állnak a Fidesz 34 százalékával szemben, a pártválasztók körében pedig 52 százalékon a Fidesz 45 százalékával szemben, jelenleg tehát az ellenzéki összefogás vezet.

Júliusban még 37 százalékon állt az ellenzéki összefogás a Fidesz 35 sázalékával szemben a teljes népesség körében, a pártválasztók körében pedig 49 százalékon álltak a Fidesz-KDNP 48 százalékához képest.

A Republikon az 1000 fős, telefonos megkérdezéssel készült reprezentatív (nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint az ország felnőtt lakosságára) felmérését augusztus 23-26. között készítette, a hibahatár plusz/mínusz 3,2 százalék.

Forrás: telex.hu