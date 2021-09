Több magyar egyetemen csak védettségi igazolvánnyal lehet beköltözni a kollégiumba

Azok a hallgatók, akik nem oltatták be magukat koronavírus ellen, nem kaptak férőhelyet – derült ki az Eduline cikkéből.



Az innovációs minisztérium is azt javasolja a felsőoktatási intézményeknek, hogy a kollégiumokat „lehetőség szerint” csak beoltott hallgatók használják, de az erre vonatkozó szabályokról minden felsőoktatási intézmény maga dönt.

Ezt erősítette meg Budai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) sajtófőnöke, aki korábban az ATV-nek azt mondta: minden egyetem maga dönt arról, hogy milyen korlátozásokat vezet be.

"Valószínűleg lesz példa arra, hogy bizonyos egyetemek egyes kollégiumaiba csak oltási igazolvánnyal rendelkezőket engednek be, de olyan is lehet, hogy az oltás hiánya nem kizáró ok, de pluszpontot jelent a jelentkezésnél, ha valakinek megvan mind a két oltása"