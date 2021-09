Orbán Kötcsén mesélt a Sorossal elköltött vacsorájáról, de a közelgő választásról is beszélt

Ungár Klára és Kövér László is ott volt a rendszerváltás után elköltött vacsorán, ahol úgy felháborodtak a fideszesek Soros egyik eszmefuttatásán, hogy majdnem ők fizették a számlát. A 2022-es választás is szóba került, amely még nem lefutott meccs a kormányfő szerint, bár úgy látja, a kormányoldal mindenben jobb, mint az ellenzék, amelyet Gyurcsány Ferenc szereplése is gyengít.

Majdnem a fideszesek fizették a saját vacsorájukat

Az atv.hu cikke szerint Orbán Viktor miniszterelnök a szombati 20. kötcsei polgári pikniken zárt kören mesélt arról a fideszes hallgatóságának, hogy a rendszerváltás után Soros Györggyel, Ungár Klárával és Kövér Lászlóval költöttek el egy vacsorát a Múzeum kávéházban, de a beszélgetés egy pontján annyira felháborodtak, hogy majdnem ők fizették ki a vacsorát.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán elmondása szerint Soros György akkor úgy fogalmazott, hogy miután a konzervatívok a liberálisokkal összefogva legyőzték a kommunistákat (a marxistákat), az újabb lépésnek az kellene lennie, hogy a liberálisok legyőzik a konzervatívokat. A miniszterelnök visszaemlékezése szerint ezen leginkább Ungár Klára háborodott föl, és tiltakozásuknak mindnyájan hangot adtak olyannyira, hogy majdnem ők fizették ki a vacsorát.

Az atv.hu-nak a beszéden résztvevő forrásai szerint eztán a kormányfő ebből a történetből azt vezette le, hogy a "marxizmusnak" nem lett vége, a liberálisok pedig éppen amiatt, hogy összefogtak a baloldalla, már nem is igazán tudnak demokraták lenni.

Igazat adott Kövérnek Orbán

Világpolitikai ügyek is előkerültek a találkozón, ennek kapcsán az atv.hu forrásai szerint arról magyarázott, hogy a világgazdasági versenyben Kína már legyőzte az Egyesült Államokat, és a kérdés már az, hogy Kína után Európa, vagy az USA lesz a második számű tényezője a világgazdaságnak. A portál cikke szerint Orbán igazat adott Kövér Lászlónak abban, hogy Magyarországnak létérdeke az Európai Unióban maradás, ugyanakkor az nem létérdek, hogy az eurózóna is bekerüljön az ország.

A szeptember végi német Bundestag- és kancellári választás is előkerült, Orbán ennek kapcsán elmondta, ha a szociáldemokraták győznek, akkor megint jön a szocialista gazdaságpolitika, a segélyezés és adóemelés, az LMBTQ-propaganda. Arra is kitért, hogy míg meglátása szerint Nyugat-Európában véget ért a keresztény alapú politizálás, addig Közép-Európában van esély erre.

Jobb a kormányoldal, mint az ellenzék, de a választás éjjeléig nem szabad hátradőlni

A 2022-es országgyűlési választás is szóba került a találkozón, Orbán szerint a kormányoldal mindenben jobb, mint az ellenzék (amelynek a kormányfő szerint rontja az esélyeit Gyurcsány Ferenc), de külső beavatkozásokra is számít. A másfél órás beszédben az is előkerült, hogy nem "mélyállamot, deep state-et" építenek és nem is készülnek vereségre. Ugyanakkor a kormányfő arra is kitért, hogy a választás éjszakájáig nem lefutott a meccs, addig nem lehet hátradőlni.

Forrás: atv.hu