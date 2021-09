Népszava: több dolgozó és beteg is elkapta a koronavírust a Szent János kórház sebészeti osztályán

A lap értesülései szerint emiatt felvételi zárlatot rendeltek el még pénteken délután.

A Népszava információi szerint több dolgozó és beteg is elkapta a koronavírus-fertőzést a Szent János kórházi osztályán, emiatt az intézmény főigazgatója még péntek délután felvételi zárlatot rendelt el – olvasható vasárnapi cikkükben. Így egyelőre új beteget nem fogadnak a sebészeti osztályon, de az ott lévőket ellátják. A Népszava tájékoztatást kért a helyzet miatt a kórháztól és az Országos Kórházi Főigazgatóságtól is, választ egyelőre nem kaptak.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A lap úgy értesült, hogy már a hét elején kiderült egy orvosról, hogy Covid-fertőzött, őt azonnal karanténba is küldték, ráadásul a mostani zárlatot kiváltó fertőzések észlelésekor már napok óta nem vett részt az osztály munkájában. Pénteken a cikk szerint további egy dolgozó és egy beteg lett lázas, emiatt megszűrték az összes bennfekvőt és munkatársat. Ennek nyomán három újabb fertőzöttet találtak. A hétvégén az osztályt takarítják vasárnap, vagy hétfőn újabb teszteket végeznek el, és amennyiben nem találnak újabb fertőzöttet, akkor újból vesznek fel betegeket.

A Népszava intézményi forrásból úgy értesült, hogy a Szent Margit Kórházból egy hete több tucat fertőzöttet szállítottak át Covid-osztályokra. A lapnak a nyilatkozó szakember azt is elárulta, az oltottak körében viszonylag enyhe, nátha-szerű tüneteket okoz a most fertőző delta-variáns, ezért sokan nem is gondolnak arra, hogy koronavírussal fertőzöttek – viszont ők is továbbadhatják a vírust.

A lapnak nyilatkozó szakértő szerint minden kórházba kerülőnek biztosítani kellene a térítésmentes PCR-tesztet. Jelenleg a vírus szempontjából kockázatos beavatkozások – endoszkópos/bronchoszkópos, légzésfunkciós, fül-orr-gégészeti vizsgálatok – előtt van ingyenes antigén-teszt, aki halasztható műtétre menne, annak két napon belül készült negatív PCR-tesztet kell bemutatnia az érvényes előírások szerint.

Jelenleg semmilyen korlátozó intézkedést sem rendelt el a kormány, viszont egyre több szakember figyelmezteti a lakosságot, hogy vissza kell venni a maszkot, főként a tömegrendezvények esetében. Kemenesi Gábor virológus egy közösségi oldalon közzétett posztjában is arról írt, hogy a delta variáns is ugyanolyan méretű aeroszollal terjed, mint a többi, szóval hatásos a maszkviselés ellene.

Foirrás: nepszava.hu