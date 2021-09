A HVG kiderítette, ki volt az, aki még pólóra is nyomtatta a miniszterelnök arcképét.

Hétvégén rendezték meg a kötcsei pikniket, ahol a fideszes holdudvar meghívottjai mellett Orbán Viktor miniszterelnök is jelen volt, majd beszédet mondott. A Facebookon közzétett képei alapján számos fontos személlyel találkozott az eseményen, azonban nem lehetett tudni, ki volt az Orbán Viktort ábrázoló, The leader of Europe (Európa vezetője) feliratú pólóban közös fotót készítő férfi.

A HVG most arról ír, hogy Szilágyi Ákos volt a képen, aki 2002-ben alapította meg a New York-i polgári kört. A polgári köröket Orbán Viktor a 2002-es választási vereség után hívta életre (mert “a haza nem lehet ellenzékben”) és egy ideig ő maga szervezte, mint afféle aktivistahálózatot. A körök 2006 után, de különösen 2010 után eljelentéktelenedtek.

A HVG azt írja:

Szilágyi Ákos nem pusztán fideszes, de keményvonalas tagja a New York-i magyar közösségnek, a Fidesz- (illetve KDNP-) közeli Vasárnap.hu áprilisban vele készített interjújában már-már szélsőjobbos megközelítésben beszél arról, hogy milyen, a fehéreket ért atrocitásokat tapasztalt Dél-Afrikában, továbbá közkeletű összeesküvés-elméletekkel (ld. pl. deep state) tesz hitet Donald Trump elnöksége mellett, és persze Joe Biden elnöksége ellen.

