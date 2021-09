Kemenesi Gábor virológus, a PTE Szentágothai János Kutatóközpont munkatársa legfrissebb Facebook-posztjában reagál a véleményre, miszerint a fertőzés jobban véd, mint a vakcina.

Fotó: Unsplash

Kemenesi Gábor szerint

tévhit, hogy biztonságosabb védelmet nyerünk, ha elkapjuk a vírust, mint ha oltással védekezünk ellene.

Az első indoka, hogy a vírusfertőzés során a működőképes, teljes fegyverzettel rendelkező vírus garázdálkodik a szervezetünkben. Eljut a legkülönfélébb helyekre a szervezetben, amelyekben egyelőre ismeretlen vagy csupán részben ismert mechanizmusok révén hosszútávú káros hatásokat fejt ki. Kialakíthat hosszú-covid tünetegyüttest is és sok egyéb, szervspecifikus szövődményt. Ráadásul most már a való élet is bizonyítja, hogy komoly kockázattal jár a súlyos megbetegedés vagy akár halálozás szempontjából is – írja a 24.hu.

A második, hogy egy fertőző betegségről beszélünk: a fertőzés során nem csupán a magunk egészségét kockáztatjuk, de átadhatjuk a vírust másoknak is, ezáltal mások egészségét is veszélybe sodorhatjuk.

A harmadik indok pedig, hogy nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy világjárvány van. Azzal, hogy elkapjuk a vírust, a világot jelenleg megbénító járvány javára dolgozunk, fenntartjuk a fertőzési láncolatokat és az egészségügy terhelését növeljük, amely rosszabb esetben, gócpontosodva lezárásokhoz és szerteágazó káros társadalmi és gazdasági hatásokhoz vezethet.

Éppen ezért a vakcinával történő fertőzés előnyösebb, ilyenkor ugyanis csak a vírus lényegi részét mutatjuk be a szervezetnek, ez a koronavírusok esetében legtöbbször a tüskefehérjét jelenti. Ezt bemutatva, biztonságos módon a szervezet megtanulhat védekezni a későbbi betolakodó ellen. Biztonságos, hiszen nem egy teljes potenciállal rendelkező, működőképes vírust engedünk szabadjára.

Forrás: 24.hu

