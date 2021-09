Puzsér brutálisan alázza a nagy magyarként tetszelgő Tóth Gabit – „Leveszed a k*rvás szerkódat, felveszed a rakott szoknyát”

Puzsér Róbert sem tudta szó nélkül hagyni Tóth Gabi legújabb klipes dalát.



Fotó: YouTube/Tóth Gabi

Azóta, hogy debütált Tóth Gabi Az én szívem című legújabb dala, hangos tőle a hazai média. Számtalan civil, köztük Gabi rajongói, illetve több híresség is véleményezte a számot, a láthatóan masszív stílusváltáson átesett énekesnőt és persze a klipet, amire akár Magyarország imázsfilmjeként is tekinthetnénk.

Az állásfoglalásból természetesen a nagy kritikus, Puzsér Róbert sem maradhatott ki. A hirklikk.hu-n megjelent cikkében keményen bírálja Tóth Gabit, akit az Orbán-rendszer Mária Magdolnájaként állít be.

– kezdi a szöveget.

Legfrissebb szerzeményük, Tóth Gabi kapásból be is jelentkezett a Kossuth-díjra egy országimázs-reklámfilm élményét keltő zenés videóval. Ritkán látni nyilvánosan ennyire hazug giccset – nehéz eldönteni, mi a hamisabb: a bulvárhisztérika Tóth Gabi népviseletben, szolid, keresztény parasztlány képében, amint barátságosan köszönti az ismerős plébánost; vagy az őt körülvevő közeg, mely mintha nem is Magyarország, hanem egy nyugat-európai skanzen lenne, ahonnan süt a liechtensteini jólét. Nem is tudja eldönteni a magyar ember, hogy mire ne ismerjen rá: a kereskedelmi tévékben parádozó és arcoskodó, szégyentelen celebre, aki Orbán Viktor kultúrharcának megfelelő jelmezt öltött; vagy arra az országra, ahol tömegcikk a nélkülözés, de hiánycikk a közbiztonság, az egészség, a korrekt bér és a nívós oktatás. Ezúttal azonban koncentráljunk arra, hogy hófehér az abrosz, ropogós a kenyér, illatos a sajt, ízletes a parasztkolbász, zamatos a bor, és jókedvűen ropják a néptáncosok, hisz ünnep van a Kárpát-medencében: a rendszer a magyarság nem csekélyebb igazodási pontját vásárolta fel, mint Tóth Gabit.