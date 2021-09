Szijjártó azt mondta az UEFA-nak az angolok elleni meccs előtt, hogy fölösleges aggódniuk a magyar szurkolók miatt

A magyar-angol labdarúgó vb-selejtező előtt Szijjártó Péter Kevin Lamourral egyeztetett, többek között a magyar szurkolók előre látható viselkedése miatt.



Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

A nepszava.hu szerint Lamour, az UEFA főtitkár-helyettese már múlt hét szerdán Budapestre érkezett, mert a pénteki magyar-angol világbajnoki selejtező előtt egyeztetni akart Szijjártó Péterrel, illetve Csányi Sándorral. A találkozón Lamour azt kérte, hogy a magyar illetékesek az eddigieknél többször hívják fel a figyelmet a sportszerű szurkolás fontosságára, ne legyen botrány a pénteki meccsen – írja a nepszava.hu.

A főtitkár-helyettes arra is felhívta a figyelmüket, hogy a FIFA sokkal szigorúbban szankcionálja a lelátói rendbontásokat, mint az UEFA, és mivel a magyarok nagyon komoly büntetést kaptak az UEFA-tól is, Lamour a még súlyosabb szankciók elkerülése érdekében rendkívül fontosnak tartotta, hogy minden rendben legyen az angolok elleni meccsen a lelátón.

A magyar külügyminiszter a fölvetésre úgy reagált, nincs ok az aggodalomra.

Lamour egyébként azt is elmondta vendéglátóinak, hogy jó lenne, ha a magyar politika nagyobb távolságot tartana a labdarúgástól, kérte, a szurkolók fogadják el, hogy vannak csapatok, melyek letérdelnek. Azt is jelezte, hogy a korábbi büntetések után, illetve folyamatban lévő vizsgálatok közben nem szerencsés, ha a lelátón az UEFA-t és FIFA-t sértő rigmusok is hallhatók.

Forrás: nepszava.hu

Fotó: Szijjártó Péter/Facebook