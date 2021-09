Direkt36: Az idén kétszer is megfigyeltek egy ellenzéki médiatulajdonost a Pegasus-szoftverrel

A médiatulajdonos szerint kétségbeejtő és félelmetes, hogy már az is megfigyelési indok lehet, ha valaki nem ért egyet a kormányoldallal.

A Direkt36 oknyomozó portál Telexen megjelent cikke szerint idén tavasszal több alkalommal is feltörték Páva Zoltán telefonját ismeretlenek, aki korábban az MSZP-ben politizált (1998 és 2010 között Komló szocialista polgármestere volt), jelenleg pedig az Ezalenyeg.hu, az ellenzéket nyíltan támogat portál üzemeltetője. Az internetes oldal a 2019-es önkormányzati választások kapcsán indult el, több vidéki változata is létezik, a közösségi médiában erősen jelen van, és a 2022-es országgyűlési választásra is nagyon készülnek.

Páva telefonját az Amnesty International és a Citizen Lab kanadai kutató labor biztonsági szakértői vizsgálták meg és megállapították, hogy azt az NSO nevű izraeli cég által kifejlesztett Pegasus nevű kémprogrammal törték fel. A vizsgálatok szerint idén március 16. és 24., valamint május 23. és 27. között dolgozott a telefonon a kémszoftver.

(A Pegasus-ügy lényege röviden – mely júliusban robbant ki, amikor egy 50 ezer névből álló listát hoztak nyilvánosságra nemzetközi szinten összefogó civlszervezetek és újságírók –, hogy a kémprogramot – melyet a gyártócég terrorizmus és szervezett bűnözés ellen fejlesztett ki – több országban is arra használták fel állami szervek, hogy ellenzéki szereplőket is megfigyeljenek vele.

Ilyen például Magyarország is – több mint 300 magyar telefonszám van a listán –, ahol vélelmezhetően kormányzati felhatalmazás nyomán vélhetően állami titkosszolgálatok végezhettek a szoftverrel kémtevékenységet újságírók, ellenzéki és közszereplők ellen. Eddig négy magyar újságíró – Csikász Brigitta, Dercsényi Dávid, Panyi Szabolcs, Szabó András –, egy magyar fotós, Varga Zoltán médiatulajdonos és hat ismerőse – köztük Chikán Attila közgazdászprofesszor –, valamint Simicska Lajos fia és ügyvédje megfigyelése derült ki. Rajtuk kívül felbukkant még Gémesi György ellenzéki politikus, Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara vezetője és kilenc másik ügyvéd, valamint Aszódi Attila és Weingartner Balázs korábbi államtitkárok telefonszáma is a cikk szerint.)

A Direkt36 idézte John Scott-Railtont, a Citizen Lab vezető kutatóját, aki szerint a jelzett idősávokban

a telefon fertőzött volt. Azt nagyon nehéz megmondani az ilyen esetekben, hogy milyen adatokat szedtek le a készülékről, de azt el tudjuk mondani, hogy a Pegasus hozzáfért mindenhez, amihez Zoltánnak hozzáférése volt.

Vagyis minden olyan dologhoz hozzáférhettek, ami a telefonon volt: üzenetek, fotók, videók, de akár még a készülék mikrofonját és kameráját is bekapcsolhatták távolról.

Páva Zoltán telefonszáma ugyanakkor nem szerepelt a júliusban nyilvánosságra hozott listán, de a Direkt36 szerint ennek az lehet vélhetően az oka, hogy az adatbázis még az ő célponttá válása előtt szivárgott ki (a lap információi szerint 2021 tavaszán már folyamatban volt a nemzetközi tényfeltáró újságírói munka a nyilvánosságra került adatbázissal kapcsolatban). Páva megfigyelésével kapcsolatban a Direkt36 több kérdést is küldött a kormánynak, de egyelőre még nem kaptak választ.

A cikk szerint Páva Zoltán még azelőtt kereste meg a Citizen Lab csapatát, hogy a Pegasus-ügy nyilvánosságra került volna. A megkeresés oka az volt, hogy Páva azt gyanította, a telefonját feltörhették, mert gyanúsan viselkedett még tavasszal: többször elment a térerő olyan helyeken, ahol egyébként az jó volt; többször volt olyan, hogy a beszélgetőpartnerei hangja egyszer csak olyanná vált, mintha víz alatt lennének, stb. A Citizen Lab vizsgálata ki is mutatta a szoftver jelenlétét a telefonon, ezt az Amneyt International szakértői is megerősítették. Ugyanakkor Páva állítása szerint a munkatársai telefonján nem találták nyomát a programnak.

Páva szerint "kétségbeejtő és félelmetes", hogy már az megfigyelési indok lehet, ha valaki nem ért egyet a kormányoldallal.

Nagyon bízom abban, hogy azok, akikről kiderült, hogy megfigyelés alatt álltak, nem félnek. Én biztosan nem félek, és azért is akarom, hogy nyilvánosságra kerüljenek a történtek, mert nincs takargatnivalóm

- mondta el a Direkt36-nak.

A volt politikus az első megfigyelési időpontot nem is érti, mert akkor betegedett meg koronavírussal, így azokban a napokban az ágyat nyomta. Szerinte azért lett ő a célpontja a megfigyelésnek, mert rajta keresztül elérhették az ismeretségi körét, amelyben több politikus is benne van.

Egy januári esetről is beszámolt, miszerint egy korábbi üzleti partnerének felkérése segített egy vidéki egyetem komplett kommunikációs tervét. Ezt egy ideig csinálták is, egyszer azonban a partner személyes találkozót kért, ahol beszámolt róla, hogy szóltak neki, hogy ne dolgozzon Pávával együtt. Ez azért gyanús, mert a partner senkinek nem beszélt arról, hogy Pávával dolgozik.

Az ellenzéki politikusok a botrány kirobbanása nyomán többször is megpróbálták összehívni a Parlament nemzetbiztonsági bizottságát, ám ezt az ott is többségben lévő fideszes képviselők rendre megakadályozták azzal, hogy nem mentek be a meghirdetett ülésre, így az határozatképtelen volt, és a kormányzati szereplők – köztük Pintér Sándor belügyminiszter – meghallgatása így elmaradt.

