Erről az új tünetről ismerhetjük fel, ha megfertőződtünk a delta-variánssal

A megfázás önmagában továbbra sem koronavírus-gyanú az infektológus szerint.

− mondta Csilek András infektológus, a Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Szervezetének elnöke a Magyar Hangnak. A szakember hozzátette: ezen kívül nem tapasztalnak olyan tünetet, amely a korábbi járványhullámokból már ne lett volna ismert.

– mondta az infektológus. A tüneteket tekintve a delta variáns sem más, mint a koronavírusok nagy családja: egy légúti vírus, amely nagyon sokféle tünetet képes okozni.

Augusztus végén a koronavírus-tájékoztató oldalon hírt adtak arról, hogy a delta variáns az eredeti, vuhanitól eltérő tüneteket okozhat, és a korábban tapasztalt tünetek is némiképp módosulhatnak.

A delta variánsnál az ízlés- és szaglásvesztés viszonylag ritkább, mint az alfa vírusmutáns okozta fertőzésnél, inkább a légzőszervi, náthaszerű tünetek a jellemzőek. A korábbi változatokhoz képest a delta variánssal történő fertőzés leggyakrabban fejfájást, torokfájást, orrfolyást, tüsszögést, hőemelkedést, bágyadtságot és levertséget okoz, azonban a láz továbbra is gyakori tünetként jelentkezik. Az emésztőszervi panaszok: hányinger, hányás, hasmenés is gyakrabban jelentkezhetnek, sőt a hallással kapcsolatos panaszok: fülzúgás, fülcsengés, szédülés sem ritkák. Jellemző továbbá a szemet érintő irritáció, kipirosodás, duzzanat esetleg váladékozás megjelenése is