Ismét lebuktak: közpénzből kampányolnak a fideszes képviselők az Őszi Hacacárén?

Őszi Hacacáré néven indult ingyenes koncertsorozat augusztusban, 130 helyszínen.

Hivatalosan a járvány miatt nehéz helyzetbe jutott zeneipar megsegítését célozza a rendezvénysorozat, írja a Telex cikke alapján a 24.hu. Azonban az Őszi Hacacáré ki nem mondott célja, hogy felületet teremtsen a fideszes vagy a kormánypárt által támogatott képviselőjelöltek választási kampányához.

A koncertsorozat már meghirdetett állomásai között eleve csak fideszes vezetésű településeket találni, de egyelőre csak pár tucat helyszínt jelentettek be a 130-ból. Az Őszi Hacacáré valószínűleg abból a 4,9 milliárd forintos állami támogatásból valósul meg, amelynek megítéléséről július végén számolt be a Magyar Közlönyben a Magyar Turisztikai Ügynökség.

többen is arról számoltak be a Telexnek: rá akarták beszélni, olykor egyenesen kötelezni akarták a fellépőket, hogy fotózkodjanak a helyi fideszes jelöltekkel. Többeknek a szerződésében is szerepelt, hogy a helyi sajtó rendelkezésére kell állniuk és fotózkodniuk kell a „rajongókkal”. Igaz, a kérést nem minden fellépő kapta meg, de így is számos közös kép készült zenészekkel és fideszes politikusokkal, ezekből is közöl egy válogatást a lap cikke.

