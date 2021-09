Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea egy ingatlanos cégben is egybekelnek

2021. július 27-én alakult meg az Ekho Belvedere Kft., melynek főtevékenysége saját tulajdonú ingatlan adásvétele, alapító tulajdonosa a 24.hu által idézett Mfor.hu szerint a Mészáros Lőrinchez köthető Ekho Magántőkealap, mely 50 millió forintos induló törzstőkét fizetett be.

A lap szerint a kapcsolatra utal, hogy az Ekho Magántőkealap ugyanarra a budapesti, V. kerületi Váci utcai címre van bejegyezve, mint több Mészáros-érdekeltség is.

Az alap kezelője pedig az a Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., mely Mészáros Lőrinc 100 százalékos tulajdonában áll.

Az Ekho Belevedere Kft.-nek augusztus 31-étől új tulajdonosai lettek Mészáros Lőrinc és párja, Várkonyi Andrea személyében. A cégbírósági papírok alapján 50-50 százalékban osztoznak a társaságon. Ugyanekkor nemcsak tulajdonosi szinten történt változás a cég életében, de az irányításban is személycsere történt. A több Mészáros-cég vezetésében is szerepet vállaló Gombai Gabriella helyére maga Mészáros Lőrinc ült be.

