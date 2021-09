Új képzéssel erősítenék a pályakezdő tanárok „magyarságtudatát”

A Népszava birtokába került levelet az Oktatási Hivatal juttatta el az intézményvezetőkhöz.

Egy új képzési programot fejlesztett pályakezdő pedagógusok számára az Oktatási Hivatal (OH) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE), ami a "Nemzeti közszolgálat a pedagógushivatásban" címet viseli – derült ki egy, a Népszava birtokába került tájékoztató levélből, amit az intézményvezetőkhöz juttatott el az OH a napokban.

A tájékoztató szerint a program célja, hogy megalapozó ismereteket nyújtson a pályakezdők számára "az állami feladatellátás rendszerébe illeszkedő köznevelésről, mint nemzeti közszolgálatról, a pedagógushivatás szakmaetikai alapjairól", valamint a

"nemzeti azonosságtudat oktatási és nevelési kihívásaira"

is felkészítse a fiatal tanárokat. A képzés két részből áll, egy jelenlétet igénylő tréningből és egy e-learning modulból.

Az OH leveléhez csatolt programleírásból több részlet is kiderül. A tréning egyebek mellett az önismeretre, önértékelésre épít, a súlypontok között pedig olyan elemek szerepelnek, mint a pedagógusok közösségben betöltött szerepének, a "magyarsághoz" való viszonyuk tudatosítása, az értékek és a hagyományok felfedezése. Mindez azért is fontos, hogy a pedagógusok aktív szerepet vállaljanak a nemzeti identitás formálásában.

