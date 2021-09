Covid-lóvé: a negyedik hullámon gazdagszik meg az fideszes elit

A kormány jelenlegi álláspontja szerint az oltatlanok járványa lesz a koronavírus-járvány negyedik hulláma. A jelenlegi adatok szerint a beoltottak száma 5 830 217, közülük 5 535 463 fő már a második oltását is megkapta, 461 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. Ebből kifolyólag bőven akad több millió olyan ember, akit komolyabban érinthet a betegség.

Persze, ennek köszönhetően ősszel ismét emelkedni fog az elvégzett tesztek száma, hiszen a betegség terjedése, illetve a negyedik hullám beköszöntése is igazolni fogja ezt. Jelenleg, a teszteket végző intézmények listája megtalálható a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) oldalán, ahol a mintavétel céljából felkereshető intézményeket listázzák.

A rengeteg találat utal arra, hogy Magyarországon virágzik a Covid-biznisz, rengeteg helyen 10-30 ezer forintokért lehet különböző teszteket csináltatni, az antigén teszttől kezdve a PCR tesztig.

Az NNK tájékoztatatása szerint pedig a Budai Egészségközpont számára a vizsgálatokat a Corden International (Magyarország) Kft. laborjaiban végzik el.

A Corden 2016-2019 között 1,6-2,6 milliárd forintos forgalmat bonyolított, 2020-ban viszont a bevétel 5,6 milliárd forintra ugrott. Ez a nyereséget is pozitívan befolyásolta:

a korábbi 40-90 millió forint között profit tavaly 1,2 milliárd forintra gyarapodott. A cégnél 235 millió forint osztalékról döntöttek, a tulajdonos pedig Zsadányi Julianna.

A Neumann Diagnostics Korlátolt Felelősségű Társaság is nagy nyertese volt a tesztelésnek, hiszen múlt évben, 1,9 milliárd forint volt a bevételük, amely annak ellenére, hogy a cég alig múlt 6 éves, már remek évet zárt. Fő profiljuk ugyan a biotechnológiai kutatás, fejlesztés, ám a Pécs, Nagyvárad utca 15. fszt. 1. alá bejegyzett cég végzi el a teszteket a Nemzetközi Oltóközpont Kft részére, akik szintén 591 milliós profitra tettek szert.

Szintén szerepel az NNK listáján a nyíregyházi FM Magánklinika Egészségügyi Szolgáltató Kft. A klinika 2017-es megnyitóján Seszták Miklós, volt nemzeti fejlesztési miniszter is megjelent. Ma már nem Finna Péter, hanem Mikucza Lászlóné a tulajdonos, az ügyvezető pedig Mikucza Tamás. Ő pedig például a Kelet-Rest Turisztikai Kft. tulajdonosa is, így remekül látható az, hogy a magyar elit beszállt ebben a bizniszbe is.

De mi is ez a cég? Ők vették meg még 2017 nyarán a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. árverésén az államtól egymilliárd forintért a nyíregyházi Erzsébet szállót.

Az FM magánklinika is szépen termeli a profitot:

tavaly már 466 millió forint forgalmuk volt, ami 104 millió forint nyereséget eredményezett a Mikucza-családnak. A klinikán a PCR-teszt 19 500 forintba kerül.

Egészen új vállalkozás a debreceni Medilum Egészségközpont, a mögötte álló Medilum Agrena Kft. csak 2020. decemberében alakult. Egyik tulajdonosa Bagosi Erik a Tócóskert Téri Patika Kft. ügyvezetője (643 millió forintos forgalom), de alapvetően gyógyszerész.

A Whitelab Service Kereskedelmi és Logisztikai Korlátolt Felelősségú Társaság, sem új a szakmában, a céget még 2002-ben alapították, és fő tevékenysége a humán-egészségügyi ellátás, azonban a múlt évben rengeteg mobil szűrőállomást telepítettek, így nem meglepő módon a 2020-as bevétele nettó 318 164 992 forint volt. Egészen 2019-ig gyakorlatilag bevétele sem volt a cégnek: 2017-ben nulla árbevétel mellett 735 milliós veszteség, majd 2018-ban 29 milliós forgalom mellett magas árbevételarányos nyeresége, több mint 17 millió forint, 2019-ben pedig megint 0 árbevétel és 771 milliós veszteség. A tulajdonosi kör itt is ismert, hiszen a két tulajdonos a Hégely Holding Kft. és a Drem Kft. A Hégely Holding az érdekesebb: többségi tulajdonosa Hégely Sándor békéscsabai vállalkozó, például ő a Csabai Kolbászfesztivál igazgatója és szervezője. A Whitelab számára a teszteket a szegedi AVIDIN Kft. végzi, az ő nettó árbevételük 4,19 milliárd forint volt a múlt évben.

Ha valaki beírja a Google keresőjébe, hogy covid teszt, akkor az első három találat egyike szinte biztosan a surgoscovidteszt.hu vagy a hivataloscovidteszt.hu oldal lesz, ez a SEO optimalizálás több millió forintba kerülhetett, ám biztosak lehetünk abban, hogy hamar visszajött a pénz, hiszen mindkét oldal mögött az Országos Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat Kft. nevű cég és a tulajdonos, Szabó Gábor áll.

A cégnek a 2019-es 75,6 millió forintos árbevételt 376,8 millió forintra, a profitot pedig 18,8 millió forintról 120,5 millió forintra sikerült növelni.

A Smart Hospital Kft tavaly júliusban kezdett el működni, de ennek ellenére 2,7 milliárd forint árbevételük jött össze az év végéig, ebből pedig 786 millió forint profit is keletkezett, amiből a tulajdonosok 700 milliót osztalékként ki is vettek maguknak. A legismertebb tulajdonos pedig Gelencsér János, aki oszlopos tagja a hévízi Fidesznek.

A SYNLAB Hungary Kft. 140 millió forintos támogatást nyert el a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt. pályázatán. A SYNLAB Európa egyik legnagyobb labordiagnosztikai szolgáltatója.

A 281 millió forint összértékű beruházásból a kapacitásbővítés mellett a koronavírus tesztelésével kapcsolatos fejlesztésekre is költenek

- jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a SYNLAB okiratátadási ünnepségén szerdán Budapesten. 18 milliárdos nettó árbevétellel zárták ők is a 2021-es évet, a cég jelenleg több, mint 600 fő munkavállalót foglalkoztat.

Remekül látszik az, hogy ez a biznisz sokakat megfogott, és egy pár hónap leforgása alatt sokszor milliárdos profitot hozott a konyhára, illetve nem ritka az, hogy a Fideszhez köthető vállalkozók gyakran többszáz milliós osztalékokat vettek ki.