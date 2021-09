"Toljuk meg Kunhalmi Ágnest" – Fekete-Győr András mindenkire számít

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke Kunhalmi Ágnest támogatja az előválasztáson! – erről videót is közzétett a két politikus a Facebookon.



Kép: Facebook

Kunhalmi Ágnes előválasztási kampányában a Momentum elnöke is részt vett a XVIII. kerületben, ahol számos baloldali politikus mellett ő is az MSZP társelnökét támogatja DK-s kihívójával szemben az előválasztáson, de ez nem egyedi eset, hiszen a szocialista politikust korábban a Jobbik elnöke is biztosította támogatásáról.

Forrás: Facebook

Címlapkép: Facebook