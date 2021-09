Orbán elég erős üzenetet küldött ajándékával a pápának – Közben az egyházfő épp arról beszélt a püspököknek, hogy fontos, hogy a magyar társadalom befogadóbb legyen

A kormányfő őszentségének ajándékozta IV. Béla egykori magyar király IV. Ince pápának írott levelének másolatát. A miniszterelnök politikai igazgatója vasárnap a Facebookon osztott meg részleteket arról, hogy a kormányfő által adott ajándéknak milyen jelentéstartalma van.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Ferenc pápa találkozója Áder János köztársasági elnökkel és Orbán Viktor miniszterelnökkel az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zárómiséje előtt a Szépművészeti Múzeumban 2021. szeptember 12-én. Jobbról Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A közlés szerint Orbán Viktor átadta Ferenc pápának annak a levélnek a másolatát, amelyet IV. Béla magyar király IV. Ince pápához intézett.

- írja közösségi oldalán Orbán Balázs.

- emelte ki a miniszterelnök politikai igazgatója.

- teszi hozzá.

Később így folytatja:

A magyar kormánypárti politikusok párhuzamot vonnak az akkori és a mostani helyzettel, az ajándék tanúsága szerint.

Orbán Balázs ugyanis itt úgy fogalmaz:

Nem nehéz belátni, hogy geopolitikai értelemben az akkori és a mostani helyzet között sok a hasonlóság. A kérdés csak az, hogy bízhatunk-e ugyanebben a végkimenetelben most is, az instabil, átalakulás alatt álló világunkban? Mindez most rajtunk múlik. Érdemes tanulnunk a történelemből.