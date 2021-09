Hadházyn és a zuglói helyzeten vitatkozott össze Fekete-Győr András és Jakab Péter

A korrupcióellenes harc kapcsán jött elő a zuglói előválasztási versengés.

A 24.hu cikke szerint a vasárnap este az ATV-n megtartott ellenzéki miniszterelnök-jelölti vita (amelyről ebben és ebben a cikkben számoltunk be) elég csöndesre sikeredett, nagy összekapások nem voltak a jelöltek között, általában mindenki a saját koncepcióját igyekezett kifejteni.

Fotók: Facebook/Fekete-Győr András; Facebook/Jakab Péter

Kollázs: propeller.hu

Egy-két szurkálódás is akadt, ám csak az esemény végefelé lett egy kissé paprikásabb a hangulat, ezt pedig a zuglói előválasztási helyzet hozta elő. Mint ismert, Zuglóban indul a Momentum támogatásával Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, aki az MSZP-s Tóth Csabával szemben állt sorompóba. Tóth eddig kétszer tudta simán megnyerni a körzetét, a mostani előválasztáson a Jobbik, az MSZP és Párbeszéd is támogatja. Két jelölt között már volt némi villongás, felmerültek korrupciós vádak Tóthtal szemben, aki pedig Hadházynak ígérte be, hogy előkerülhetnek piszkos dolgok a múltból.

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke a tévévitán az elszámoltatás kapcsán arról beszélt, hogy létre kell hozni minél hamarabb egy korrupcióellenes ügyészséget, aminek az élére az emberek egy Hadházy Ákost akarnak, ezért is támogatja pártja a független képviselőt Zuglóban.

Jakab Péter, a jobbik elnöke is nyilatkozott az elszámoltatás témájában, ő is a korrupció elleni harcra helyezte a hangsúlyt. Fekete-Győr viszont ezt kérte rajta számon, hogy ha ennyire nagy ellensége a korrupciónak, akkor Zuglóban miért Tóth Csabát támogatja, és miért nem Hadházy Ákost.

Jakab Péter erre a cikk szerint azt felelte, hogy Hadházy nem mutatott be semmilyen bizonyítékot Tóthtal szemben, aki Zuglóban már kétszer nyert, Hadházy viszont még egyszer sem győzött a választásokon (listáról került be a Parlamentbe). Fekete-Győr erre viszont a következőt válaszolta a 24.hu cikke szerint:

Zuglóban egy kecske is nyerne.

Forrás: 24.hu