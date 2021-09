Nemzetközi bíróság elé viszi a BKK az e-jegyrendszer ügyét

A jegyrendszer szállítóját, a német Scheidt & Bachmann céget perelik, a döntést a fővárosi vezetés is támogatja.

A Népszava értesülései szerint a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) nemzetközi választottbíróságra viszi a több milliárd forintos veszteséget jelentő elektronikus jegyrendszer ügyét. A rendszert a német Scheidt & Bachmann cég szállította, őket perli a BKK, amit a lap információi szerint a fővárosi vezetés is támogat. A perindítás egyébként évek óta napirenden volt.

Fotó: Facebook/BKK

A cikk szerint a pert amiatt indították el, mert az AFC (Automated Fare Controll), vagyis az elektronikus jegyrendszer tervezésére, kiépítésére és üzemeltetésére eredeti áron 91 millió eurós (ami akkori árfolyamon 27 milliárd forintot jelent) megbízást kapott cég a hét fázisból csak négyet teljesített. A rendszer viszont sosem vált működőképessé, a megvásárolt jegyleolvasók és kapuk pedig azóta is a raktárban állnak.

A fővárosi vezetés legújabb számításai szerint a projekt vesztesége 9 milliárd forintnál is többre nőtt, a teljes költség pedig 37 milliárd forinthoz közelít a Népszava cikke szerint.

Az előző városvezetések korrupciógyanús ügyeit vizsgáló fővárosi önkormányzati bizottság egyébként most jutott el az e-jegyrendszer ügyéig, a testület a legutóbbi ülésén jutott el odáig, hogy az ügy miatt meghallgatásra hívják Vitézy Dávidot, a projekt elindítóját; Szeneczey Balázs korábbi illetékes főpolgármester-helyettest, Dabóczi Kálmán volt BKK-vezért (akit pont a projekt bukása miatt menesztettek), valamint Tarlós István volt főpolgármestert és Walter Katalint, a BKK jelenlegi vezérigazgatóját is.

A cikk szerint a bizottság fideszes tagjai – Bagdy Gábor, Tarlós volt helyettese és Szegvári Péter, Tarlós bizalmasa – értetlenkedett azon, hogy miért van szükség Tarlós meghallgatásra hívására. Ugyanakkor a bizottság még nem tűzte ki a meghallgatás időpontját, vagyis a lap szerint a perről szóló döntést már meghozták.

Anno Tarlós István egyébként az e-jegyrendszer bukása miatt büntetőfeljelentést tett, az ügyet a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda vitte ismeretlen tettes ellen, ám az eljárás kimeneteléről azóta sincs hír. A per elindítását pedig azért halasztották sokáig, mert a többször is módosított szállítási és egyéb szerződések miatt nincs arra garancia, hogy a BKK jól jön ki az eljárásból, amelynek lefutása 2-4 év is lehet.

Forrás: nepszava.hu