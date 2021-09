Azután rakták rá a kémszoftvert az Ezalényeg-főnök telefonjára, hogy Gyurcsányékkal kötött szerződést

A legfrissebb információk szerint lehetséges, hogy Páva Zoltán ellenzéki médiatulajdonos Pegasusszal történt megfigyelése összefügg azzal, hogy egy általa vezetett cég dolgozik a Demokratikus Koalíciónak.

Páva okostelefonját ugyanis március 16-án törték fel az izraeli fejlesztésű kémszoftverrel, pont aznap, amikor a parlament honlapjára felkerültek adatok arról, hogy az EagleEye-Marketing Kft. szerződést kötött a DK parlamenti frakciójával közösségi médiás tanácsadásra – olvasható a Telexen a Direkt36 nyomozóportál cikkében.

A cég részéről a szerződés aláírója Páva Zoltán volt.

A Direkt36 szerdán számolt be arról, hogy a korábban az MSZP-ben politizáló, jelenleg pedig az erősen kormánykritikus Ezalenyeg.hu nevű oldalt kiadó Páva Zoltánt is megfigyelték idén tavasszal az izraeli fejlesztésű, okostelefonok feltörésére alkalmas Pegasus kémszoftverrel. Két nemzetközi kutatócsoport – az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet és a Citizen Lab nevű kanadai labor – biztonsági szakértői is megvizsgálták Páva készülékét, és mindkét vizsgálat arra jutott, hogy a telefonon kimutathatók a Pegasus nyomai.

A vizsgálatok adatai szerint idén március 16. és 24., valamint május 23. és 27. között volt jelen a kémszoftver a készüléken.

