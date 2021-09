Hatalmasat bakizott a legtekintélyesebb napilap: szerintük vasárnap Romániában járt a pápa

Azt megszoktuk, hogy Budapestet a külföldi tudósításokban rendszeresen összetévesztik Bukaresttel. A New York Times most egyenesen az országot tévesztette el, nem is csak a fővárost, azt írták, Romániában töltött tegnap hét órát Ferenc pápa.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Varga Judit igazságügyi miniszter vette észre a méretes bakit a 17 millió követővel rendelkező, nagy hírű lap Facebook oldalán – írja a Blikk.

A miniszter kifotózta a posztot és azt írta hozzá:

"Ha bárkinek a jövőben kedve támadna hiteles hírforrásként hivatkozni a New York Times-ra, akkor jusson eszünkbe, hogy ennek az újságnak a 17 millió (!) követővel rendelkező Facebook-oldala szerint Ferenc pápa a tegnapi napot Romániában töltötte."

Címlapkép: MTI/Bruzák Noémi