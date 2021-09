Szibériai hideg jön: jövő héten durván megváltozik az időjárás

Ez a hét még a nyár jegyében telik, pénteken egy gyenge hidegfront hozhat csapadékot. Utána viszont Szibéria irányából várható egy kemény hidegbetörés, a maximumhőmérsékletek 15 fokkal zuhanhatnak. A Kárpátok magasabb hegyvonulatain akár 5- 10 centi hó eshet.

Tart még a szeptemberbe csúszó nyár, ha a rövidülő nappalok miatt az éjszakák és a hajnalok hűvösek is, a maximumhőmérsékletek bármely júliusi napon megállnák a helyüket. Így is marad még a hét második feléig, amikor is egy hidegfront éri el hazánkat. Komoly lehűlést nem okoz, mintha csak tétova figyelmeztető jele lenne annak a markáns változásnak, ami a jövő hét elején érkezik.

Ismét egy extrém időjárási szituáció kialakulása várható, az északkeletire váltó áramlás Szibéria felől sodor fölénk szokatlan hideget.

Itthon 12-17 fokos csúcshőmérsékletekre számíthatunk,

a Keleti-Kárpátokban viszont 1-10 centi hó eshet

– mondta a 24.hu-nak Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa. Egy tétova lépéssel, majd hatalmas ugrással megérkezik az ősz, sőt annak is inkább a második fele.

Az Agronaptár.hu hosszabb távú előrejelzése szerint a hidegbetörés az egész jövő hétre rányomja a bélyegét, 26-27. táján indulhat felmelegedés. Ekkor talán beköszönt a vénasszonyok nyara, de mivel a hőmérséklet elég mélyről indul, nagy „melegre” nem, inkább csak nyugodt, napos időre lehet számítani.

