Úgy hálálkodik Orbánnak a "demokráciáért" az ünnepelt színművész, hogy Nagy Feróék is megirigyelnék

Szürreális felvételt osztott meg Facebook-oldalán Pósán László, debreceni fideszes képviselő – vette észre a Debreceni Nap.



Részlet Pósán László videójából

A videóban Dánielfy Zsolt színművész meséli el, hogy ő is aláírta az ellenzékellenes petíciót, majd indokolja, miért.

Az 1988-ban Hajdú -Bihar Megye Tanácsának kitüntetését is átvevő színész elmondása szerint még emlékszik az igazi pártállami időkre, amikor nem volt szólás- és sajtószabadság. Dánielfy Zsolt szerint annak a rendszernek az (egyébként 1961-es születésű) Gyurcsány Ferenc volt az egyik csúcsvezetője.

Majd még erősebb mondatok jönnek, idézzük:

Az a Gyurcsány Ferenc, aki most demokráciára oktat minket. Többek között azt az Orbán Viktort is, >>akinek köszönhető, hogy most demokráciában élünk<<