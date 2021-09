Rossz híreket közölt Varga Judit – "Nem adjuk fel, hiába avatkozik be Brüsszel"

Szerinte Magyarország tovább küzd azért, hogy Európa visszatérjen a helyes pályára – erről és számos más, a kontinensünket érintő témában adott interjút a spanyol El Correo de España lapnak, amelyet nagy örömömére több helyen is közzétettek.



A migrációval kapcsolatban hangsúlyoztam hosszú éve változatlan álláspontunkat. Nem fogunk engedni a nyomásnak sem határainkon, sem a brüsszeli tárgyalóasztalnál.

- jelentette ki.

Szerinte ugyanis továbbra is vannak olyan hangok, amelyek büntetni akarják a magyarokat csupán azért, mert nem állunk be a balliberális fősodorba. Varga szerint perre mennek ezért még az Európai Bizottsággal is, miközben elsiklanak az olyan valós problémák mellett, mint a bővítéspolitika fáradtsága.

A gyermekvédelmi törvény miatt indított nemtelen támadásokról elmondta:

a törvény összhangban áll valamennyi uniós értékkel, Brüsszelnek pedig meg kell értenie, hogy nem lépheti át saját, a Szerződésekben is lefektetett hatáskörét csak azért, hogy Magyarországot térdre kényszerítse.

Ahogy az írásból is kiderül Varga szerint

Brüsszel megpróbál majd beavatkozni a magyar választásokba, ez kétségtelen. Agresszív kampányra kell készülnünk, azonban a tények és a számok minket igazolnak minden tekintetben, legyen szó a gazdaságról vagy az oltási programról.

A miniszter szerint az alapító atyák által elképzelt Európához pedig még nem késő visszatérni, ezért vagyunk mi magyarok az egyik legaktívabb részesei az Európa jövőjéről szóló konferenciának!

