Vona Gábor megszólalt: szerinte ő veszített a miniszterelnök-jelölti vitán

A Jobbik korábbi elnöke szerint valami miatt minden jelölt veszített, szóval röviden, mindenki.



Kép: Facebook/Vona Gábor

Dobrev Klára azért veszített, mert „a múlt hangja szólt belőle”. „Pont az, amivel a kormányoldalon vádolják.

A gesztusai ráadásul kísértetiesen idézték meg Gyurcsány Ferencet, de amíg a férje képes laza és fiatalos is lenni, belőle ez teljesen hiányzott. Ő volt múlt

– vélekedett.

Fekete-Győr András azért vesztesnek, mert szerinte

tisztán látszott rajta, hogy nem is akar (még) miniszterelnök lenni. Neki a részvétel volt a fontos, és hogy a saját liberális és generációs célközönségét ,,körbekommunikálja”

– fogalmazott Vona.

Jakab Péter azért veszített, mert nem tudott megújulni.

Azt már mindenki tudta, hogy ő a legkeményebb, sokan arra voltak kíváncsiak, szakmailag is alkalmas-e. Bár többször is igyekezett bizonyítani a felkészültségét, de a szakpolitikában jól láthatóan nem érezte otthon magát és ebben el is maradt a többiektől. A zseniális és bátor szónoklat itt már kevés. Tegnapelőtt ő volt a lufi