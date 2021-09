A kormány szépen, csendben meghosszabbítaná a veszélyhelyzetet a jövő évig – Ez az indok

Maradna a veszélyhelyzet 2022. január 1-ig.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A Kormányzati Tájékoztatási Központ jelentette be, hogy a járvány elleni további hatékony védekezés és gyors reagálóképesség érdekében a kormány a járvány elleni védekezésről szóló törvény hatályának meghosszabbítását kezdeményezi az Országgyűlésnél 2022. január 1-ig. A kormányülésen született döntés értelmében az erről szóló javaslat hamarosan az Országgyűlés elé kerül, amit az elsők között vehetnek napirendre az őszi ülésszakon – írja a 444.hu.

Azt is belefoglalták, hogy pontosan miért van szükség a törvény hatályának meghosszabbítására.

A világjárvány továbbra is tart, a delta vírusmutáns terjedése miatt egész Európában és Magyarországon is nő a fertőzöttek száma. Ez továbbra is szükségessé teszi a járvány elleni védekezést és a gyors cselekvőképesség fenntartását.

Majd hozzáteszik: az elmúlt 1,5 év bebizonyította, hogy a korábban elfogadott rendkívüli és átmeneti jogi keretek jól szolgálták a járvány elleni védekezést – írják.

Forrás: 444.hu

