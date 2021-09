Gulyás: olyanok is szerepelnek a listában, akiknek halálához nincs köze a koronavírusnak

A kormány értékelése szerint a koronavírus negyedik és azt követő hullámai alapvetően eltérnek majd az előzőektől, hiszen az oltás védettséget ad, aki be van oltva, annak a védettsége sokszorosára nő – közölte a járványügyi helyzettel kapcsolatban a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten, a Kormányinfón.



Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Gulyás Gergely hangoztatta: ha az oltás működik, Magyarország működik. Hozzátette: Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb és legszabadabb országa járványügyi szempontból.

A kormány nem kívánja a lezárások politikáját folytatni

- jelentette ki.

A miniszter közölte, az idősebbek veszélyeztetettsége most is nagyobb. Arra kért mindenkit, aki még nem tette, oltassa be magát. Különösen a hatvan év felettieknek ajánlják az oltást, mivel még mindig van négyszázezer ember közöttük, aki nem oltatta be magát.

Hozzátette: a harmadik oltást is elsősorban az idősebbeknek, a hatvan év felettieknek javasolják, ez négy hónap után lehetséges, hat hónap után pedig kifejezetten ajánlott.

Gulyás Gergely szerint a kormány mindent megtett, hogy az idősek oltását elősegítse. Felhívta a figyelmet arra, hogy minden adat azt mutatja, a koronavírus miatti súlyos megbetegedés és a halál kockázata sokszorosa azok esetében, akik nincsenek beoltva.

A miniszter kitért arra, hogy a magyar koronavírus-statisztika a lehető "legszigorúbb",

azok is szerepelnek benne, akiknek a halálához nincs köze a koronavírusnak, de a tesztjük haláluk idején pozitív volt.

Gulyás Gergely emlékeztetett arra, hogy a kormány a veszélyhelyzet január 1-jéig történő meghosszabbítását kezdeményezi az Országgyűlésnél. Ez semmilyen szabadságjogi korlátozást nem jelent – mondta. Hozzátette: korábban már feloldották az alapvető alkotmányos jogok gyakorlását korlátozó szabályokat, a veszélyhelyzet meghosszabbítása esetén így például továbbra is lehet tüntetni. A meghosszabbítást a kormány akcióképességének biztosítása, a gyors reagálás miatt nevezte szükségesnek.

Gulyás Gergely közölte, a koronavírussal kapcsolatos számok nyilvánvalóan növekedni fognak, de azt várják, hogy a fertőzésszámok ugrásszerű növekedését nem fogja hasonló arányban követni a kórházba kerülők és a halottak számának növekedése.

A miniszter kitért arra, hogy a védettségi igazolványnak jelenleg is van szerepe és nem kizárt, hogy a jelentősége nőni fog. Megjegyezte, jelenleg úgy látják, hogy a fertőzésszám növekedése nem jár olyan kockázattal, mint a második és a harmadik hullámban.

Forrás: MTI