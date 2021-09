Vége a csendes időjárásnak, este benyomul az országba a hidegfront

A Tiszántúlra és északkeletre összpontosulnak a vastagabb felhők, máshol a sok fátyol- és gomolyfelhő mellett több-kevesebb napsütés valószínű – írják a meteorológiai szolgálat honlapján.

Fotó: pixabay.com

A nap első felében kevés helyen, délutántól már elszórtan, nagyobb számban a Dunántúlon alakulhat ki zápor, zivatar. Estétől tovább növekszik majd a csapadékhajlam.

A déli, délnyugati szél élénk, főleg a déli megyékben, illetve az Alföldön időnként erős lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható.

Késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.

A meteorológiai szolgálat a következő figyelmeztető előrejelzést adta ki:

Reggel a nyugati határnál már néhol előfordul zivatar. A déli, délutáni óráktól előbb a Dunántúlon nyugati, északnyugati részén, majd később általában a Dunántúlon, később a középső országrészben is számítani lehet a záporok mellett helyenként zivatarokra is. Estére esetleg már a Tiszántúlra is átterjedhetnek zivatarok. Zivatarban átmeneti intenzívebb csapadék, szélerősödés várható, de délnyugaton délután, kora este akár viharos (60-70 km/h feletti) szél, jégeső, főként az Alpokalján felhőszakadás is társulhat egy-egy zivatarhoz.

Egy érkező hidegfrontnak köszönhetően este, illetve péntekre virradó éjszaka is várható az eső, zápor mellett elszórtan zivatar is.

Forrás: met.hu

Címlapkép: pixabay.com