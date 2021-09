Új munkakörben jöhet a kötelező oltás Magyarországon

A magyar honvédségen belül bármikor kötelezővé lehet tenni a védőoltást, hiszen ha valaki kivonja magát az úgynevezett hadrafoghatóság alól, azzal fegyelemsértést, bűncselekményt követ el – mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Spirit Fm most debütáló Katonadolog című műsorában számol be róla az atv.



Kép: Pixabay

A miniszter azt mondta:

jelenleg is vannak feladatok, vannak helyszínek, ahol kötelező a katonáknak az oltása, és már most is 99 százalékos az oltottság a honvédségnél.