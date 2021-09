Orbán Viktor exkluzív információkat oszt meg magáról

Viktor Brief néven angol nyelvű hírlevelet kezdett terjeszteni magáról Orbán Viktor – vette észre a 24.hu a Politico feltöltését.



Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A hírlevélben a miniszterelnök ígérete szerint exkluzív információk is helyet kapnak, itt lehet feliratkozni:

Subscription to Prime Minister Viktor Orbán’s English language newsletter is now open. Sign up here for weekly and monthly updates and exclusive content directly from PM Orbán: https://primeminister.hu