„Hogy lehettek ilyen álszentek?!” – szól Ujhelyi közleménye.

Fotó: MTI/Kovács Attila

Az atv.hu szerint az Európai Parlament eheti, strasbourgi plenáris ülésén szavaztak arról az állásfoglalásról, amely sürgeti az online és a valós világban történő, alapvetően a nők ellen irányuló erőszakot, valamint azt, hogy az Európai Bizottság vegye fel a bűncselekményi tényállások közé a „nemen alapuló erőszakot” új területként, vagyis minősüljön Európa-szerte bűncselekménynek a nemi alapon elkövetett erőszak.

– írja Uhhelyi, akit elmondása szerint „mérhetetlenül elszomorított”, hogy „a Fidesz és a KDNP európai parlamenti képviselői a szélsőségek csekély táborát gyarapítva képesek voltak erre nemmel szavazni”.

Persze ez az álszent magatartás tulajdonképpen beleillik az eddigi irányvonalba: pontosan tudjuk, hogy a NER tudomást sem vesz a nők elleni erőszakról, támogatja a »vak komondorokkal« takaródzó erőszaktevőket, tudatosan gátolja az ez ellen fellépő isztambuli egyezmény elfogadását. Most pedig nyilvánvalóan csak azért, mert a mostani állásfoglalásban is szerepelt az utóbbi egyezményre való hivatkozás, valamint az áldozati kör felsorolásában az LMBTQ-emberek is szerepeltek, azonnal kigyulladt a fideszeseknél a piros lámpa