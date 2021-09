Csordás Anett Budapest 6-os választókerületében indul.

Fotó: Csordás Anett országgyűlési képviselőjelölt/Facebook

Budapest 6-os számú választókerületében négy jelölt indul az ellenzéki előválasztáson. A DK Manhalter Dániel kommunikációs tanácsadót indítja, a Párbeszéd és az MSZP Jámbor Andrást, a Szikra Mozgalom jelöltjét támogatja, a Jobbik az LMP-s Demeter Mártát, a Momentum pedig a C8 jelöltjét, Csordás Anettet.

Ebben az időszakban – pár nappal az előválasztás kezdete előtt – már mindenki úgy kampányol és hívja fel magára a választók figyelmét, ahogyan csak tudja. Csordás Anett például azzal, hogy rapvideót forgat.

Néhány nappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy Szél Bernadettet rap-kampányoláson kapták a 8. kerületben. Most pedig az is kiderült, hogy ez egy kampányvideó előszele volt, amit most Csordás közzé is tett a közösségi oldalán. Íme:

Fotó: Csordás Anett országgyűlési képviselőjelölt/Facebook