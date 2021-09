Hűvös és csapadékos idővel búcsúzik a hét

Vasárnap délutántól megvastagodik a felhőréteg, nagyobb esély lesz a csapadékra.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnap az ország középső részén lehet számítani a legkevesebb felhőre és egyben a legtöbb napsütésre is. Máshol általában változóan, időnként erősebben felhős idő várható, de elsősorban északkeleten lehetnek tartósan felhős körzetek is. Napközben kevés helyen lehet kisebb záporeső, eső, viszont késő délutántól, kora estétől nyugat, délnyugat felől elkezd megvastagodni a felhőtakaró, ezzel együtt pedig a csapadékhajlam is megnövekszik. Az északi, északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 19 és 25 fok között várható, de a felhősebb részeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Vasárnap éjjel általában erősen felhős időre számíthatunk, de időszakosan – főként az északi, északkeleti tájakon – lesznek derült területek is. Egy kiterjedtebb csapadékzóna érinti hazánk elsősorban délnyugati felét, egyes részeken akár jelentősebb mennyiség is hullhat. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül. Hajnalra 5 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. Az alacsonyabb értékekre a derült, szélcsendes helyeken, míg a magasabbakra a felhősebb, szelesebb tájakon számíthatunk.

Hétfőn az északkeleti tájakon van esély naposabb időszakokra is. Ugyanakkor délnyugat, dél felé haladva egyre vastagabb, zártabb lesz a felhőtakaró, emellett egyre nagyobb a tartós eső valószínűsége is. A felhőzet a nap második felében kezdhet valamelyest szakadozni, de határozottabban csak a késő délutáni, esti óráktól. Időnként megélénkül az északkeleti szél. A csúcshőmérséklet 13 és 21 fok között valószínű, 15 fok alatti maximumok a tartósan felhős, csapadékosabb tájakon lehetnek.

Forrás: met.hu