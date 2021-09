Feljelentések miatt a vetítés előtt egy nappal törölte a programból a leszbikus pár családalapításáról szóló filmet az Ars Sacra fesztivál

Petíció is indult a film bemutatása ellen, emiatt határoztak úgy a fesztivál szervezői, hogy a zsűri korábbi döntésével ellentétben mégsem mutatják be a filmet a rendezvényen. A készítők szerint a kormány homofób törvénye miatti kétségbeejtő öncenzúráról van szó.

A Telex cikke szerint egy nappal a vetítés előtt levették az Ars Sacra keresztény művészeti fesztivál műsoráról az örökbefogadásra készülő leszbikus pár történetét bemutató Anyáim története című magyar filmet. A dokumentumfilmet szombat délután vetítették volna a Tabán Art Moziban, de ez végül elmaradt, és nem is fogják pótolni a vetítést.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Az ügyről a fesztivál szervezői semmit nem közöltek a nyilvánossággal, a film Facebook-oldalán azonban van egy poszt, hogy mi is történt. Eszerint a fesztiválszervezők egy nappal korábban értesítették a film készítőit, hogy a filmet végül mégsem mutatják be, mert többen feljelentették őket emiatt, és petíció is indult a vetítés megakadályozása érdekében.

A dokumentumfilmet egyébként "a keresztény értékrend mellett elkötelezett, a szakmát magas szinten ismerő, ill. művelő zsűri" válogatta be a fesztivál programjába, készítők (Dér Asia és Haragonics Sára) örültek a lehetőségnek, mert úgy vélték, a nyitott fesztiválon fontos diskurzus indulhat el a bemutatott témáról (azonos nemű párok miképp fogadhatnak örökbe Magyarországon gyereket).

"Kétségbeejtő, hogy a kormány homofób törvénye és az azt övező propaganda öncenzúrát és agressziót szül, amely meggátolja az emberek közötti híd építés és bármiféle valós párbeszéd lehetőségét. A letiltás annak a jele, hogy a hatalom birtokosai nem biztosak pozíciójukban, nem tudnák megvédeni igazukat egy nyílt vitában"

- írták a készítők a film Facebook-oldalán.

A Telex az üggyel kapcsolatban megkereste a fesztivál szervezőit, ám azok információhiányra, vagy egyéb elfoglaltságra hivatkozva senki nem adott nyilatkozatot.

A filmet az HBO Go-n lehet megnézni előfizetés ellenében, az előzetese itt látható:

Forrás: telex.hu