A DataHouse frissen közzétett előzetes adatai szerint a hazai használtautó-piacon idén 534 400 személygépkocsi cserélt gazdát augusztus végéig, ami 3,5%-kal haladja meg a tavalyi hasonló időszak volumenét – írja a blikk.hu.

Fotó: MTI/H. Szabó Sándor

Halász Bertalan, a joautok.hu vezérigazgatója nyilatkozott a nyári időszakról.

Az idei nyár folyamán regisztrált 202 400 adásvétel a második legmagasabb értéka hazai használtautó-piacon ebben az időszakban. 2020 nyarán ugyan ennél is magasabb, közel 216 ezres forgalmat mértek június és augusztus között, de ez egyértelműen a koronavírus-járvány miatt bevezetett tavaszi lezárások során kiesett vásárlások pótlásának hatása volt.

De adott némi előrejelzést arról is, hogy mire számítanak az őszi időszakban.

Az őszi hónapokra is kedvezőek az előjelek, így minden esély megvan rá, hogy megdől majd a 2019-ben beállított 808 ezres éves szintű csúcsérték is.

A további hónapok aktivitását jelentősen segíti, hogy sok vásárló az új autók áremelkedése és az egyre súlyosabb chip hiány miatt jelentősen megnőtt szállítási határidők miatt most a használtautó-piacon keresi következő autóját. Többségüknek az sem szegi kedvét, hogy a megnövekvő kereslet miatt a használtautó-piacon is jelentős áremelkedés következett be: ennek mértéke egyes kategóriákban bőven meghaladta a 20 százalékot is az elmúlt egy év során – írja a blikk.hu.

A hazai használtautó-piacon idén is az alsó-középkategória modelljei szerepelnek az adásvételi lista élén: Opel Astrából közel 32 ezret, Ford Focusból 15 ezret írtak át, míg Volkswagen Golfból 14 ezer cserélt gazdát augusztus végéig. A kisautók közül a legnépszerűbb a lista második helyén szerelő Suzuki Swift közel 27 ezres darabszámmal.

Forrás: blikk.hu

Fotó: MTI/H. Szabó Sándor