A magyar külügyminiszter szeretne részt venni a következő ENSZ közgyűlésen, ezt viszont csak valamelyik amerikai hatóságok által elismert oltással tehetné meg.

Kellemetlen helyzetbe kerülhet Szijjártó Péter külügyminiszter, aki a nepszava.hu információi szerint személyesen is szeretne részt venni az ENSZ 76. közgyűlésének ma kezdődő őszi ülésszakán. Ebben a Szputnyik oltása akadályozhatja, amivel még márciusban oltották be.

A Szputnyikot azonban azóta sem fogadják el a világ legtöbb országában.

Nem engedélyezte azt egyelőre az Európai Gyógyszerügynökség az ENSZ Egészségügyi szervezete (WHO), és az amerikai egészségügyi hatóság sem. Sőt, a WHO épp a múlt héten jelentette be, hogy meghatározatlan időre felfüggesztik a szer engedélyeztetését, mivel nem látnak rá garanciát, hogy a gyártás során nem kerül esetleg szennyeződés az ampullába – írja a nepszava.hu.

Szijjártó tehát csak akkor vehetne részt a közgyűlésen, ha a WHO vagy az amerikai hatóságok által elismert valamelyik oltással rendelkezne. Igaz, hogy ahhoz, hogy valaki beutazzon az Egyesült Államokba elég egy három napnál nem régebbi negatív PCR-teszt, de a közgyűlésnek helyet adó New York városa és maga az ENSZ is saját hatáskörben szigorúbb szabályokat hozott. Eszerint a közgyűlésen személyesen csak oltással rendelkezők vehetnek részt, ugyanígy New York városában is csak olyanok látogathatnak éttermeket, bárokat, vagy épp konditermeket, akik rendelkeznek oltással.

Az ENSZ azonban hagyott egy kiskaput: a helyszínen felállítanak egy oltópontot, így ott akár Szijjártó Péter is beoltathatja magát – valamilyen nyugati vakcinával.

